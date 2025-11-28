L' oroscopo di oggi - venerdì 28 novembre 2025

? Ariete Oggi caro Ariete, sentirai una spinta interiore particolarmente forte, come se qualcosa dentro di te ti stesse ricordando che è il momento di affermarti con maggiore decisione. La Luna in una posizione favorevole stimola l’azione e mette in luce il tuo bisogno di fare chiarezza su una questione personale rimasta in sospeso. Potresti ricevere una comunicazione inattesa, forse da una persona che non senti da tempo, che riaccende un’energia un po’ sopita. Cerca però di non reagire impulsivamente: anche se il tuo istinto ti spinge a rispondere subito, potrebbe essere utile prenderti qualche minuto per valutare le parole giuste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - venerdì 28 novembre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Oroscopo di oggi 19 settembre 2024, le previsioni astrologiche per il segno zodiacale del Leone - facebook.com Vai su Facebook

Auguri a Roberto Mancini, che oggi compie 61 anni. Ecco l'oroscopo di oggi Vai su X

Oroscopo di oggi, venerdì 28 novembre 2025 - Apritevi all'amore e lasciatevi stupire con spontaneità: è questo il motto di un momento che per molti di voi potrebbe profilarsi inaspettato e dinamico. Scrive alfemminile.com

Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 28 novembre 2025 - Ecco le previsioni del noto astrologo Paolo Fox di oggi che ci indica quale segno gode di una bella giornata. mondotv24.it scrive

Oroscopo Paolo Fox di oggi, le stelle di venerdì 28 novembre 20250 - Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” ... Scrive superguidatv.it