L’ordine di Hegseth contro la barca al largo del Venezuela | Uccideteli tutti – Il video

L' inchiesta del Washington Post, basata su fonti interne con accesso diretto all'operazione, ricostruisce ciò che sarebbe accaduto il 2 settembre, durante il primo attacco dell'amministrazione Trump contro presunti narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi. Un drone statunitense aveva seguito un'imbarcazione con 11 persone a bordo sospettati di traspostare droga. Secondo quanto riferiscono due persone informate sui fatti, il Segretario alla guerra Pete Hegseth avrebbe dato un ordine chiaro e preciso: " uccideteli tutti ". È l'inizio di una strage. Il missile lanciato dalla SEAL Team 6, l'unità d'élite della Marina, ha colpito la barca, incendiandola.