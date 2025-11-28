L’Ora di Arianna | iniziate le riprese del nuovo Film TV per la Collana Purché Finisca Bene
Sono iniziate a Bassano del Grappa le riprese de L'ora di Arianna, il nuovo film TV per la collana Purché Finisca Bene, per la regia di Giuseppe Curti. Nel cast Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Gabriele Cirilli, Emanuela Grimalda con la partecipazione di Sergio Assisi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
