L’Opinionista | l’app che porta le notizie sempre con te gratis e senza complicazioni
Nasce la nuova app de L’Opinionista: semplice, immediata e a portata di click In un mondo in cui l’informazione corre più veloce che mai, avere un punto di riferimento affidabile è fondamentale. L’Opinionista, giornale online attivo dal 2008, ha deciso di fare un passo in più: rendere la lettura delle news ancora più semplice e immediata grazie alla sua app ufficiale, completamente gratuita. Un giornale, mille notizie: tutto in un’unica app. L’app di L’Opinionista è pensata per chi vuole rimanere aggiornato in qualsiasi momento della giornata, senza dover aprire il browser o cercare tra mille fonti diverse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
