L'operazione nostalgia di Mediaset continua in prima serata torna Sarabanda Celebrity

L'operazione nostalgia di Mediaset continua. Dopo La Ruota della Fortuna torna in prima serata un altro programma assai noto nel palinsesto, andato già in onda la scorsa stagione, si tratta di Sarabanda Celebrity, condotto da Enrico Papi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Un giorno torneremo, anche voi ci mancate". Il post di Zoe scatena la nostalgia dei tifosi #theo #zoe #milan sportmediaset.mediaset.it/calcio/milan/t… Vai su X

Nostalgia, nostalgia canaglia Tempi passati fatti di spensieratezza e semplicità ? #nostalgia #anni90 #raimondovianello #casavianello #nonnofelice - facebook.com Vai su Facebook

L’operazione nostalgia di Mediaset continua, in prima serata torna Sarabanda Celebrity - Dopo La Ruota della Fortuna torna in prima serata un altro programma assai noto nel palinsesto, andato già ... Da fanpage.it

La Ruota della Fortuna straccia e manda in pensione Techetechetè, in Tv la nostalgia è una certezza - L'estate televisiva non era così movimentata da anni e il merito, senza ombra di dubbio, è di Mediaset. Riporta fanpage.it

Mediaset si riprende un programma amatissimo: c’è l’accordo. Sfuma la Rai - Nella guerra televisiva tra Mediaset e la Rai, arriva un clamoroso colpo di scena: Pier Silvio Berlusconi si riprende uno storico programma. Lo riporta msn.com