L' operaio morto dopo la caduta al Policlinico un minuto di silenzio in Consiglio per ricordarlo

“Questa mattina (28 novembre), prima dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale, abbiamo osservato un minuto di silenzio per la morte dell’operaio Giuseppe Salvatore La Rosa. Una morte che non può essere archiviata come un semplice incidente, ma che deve essere ricordata come l’ennesima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

