L' operaio morto dopo la caduta al Policlinico un minuto di silenzio in Consiglio per ricordarlo
“Questa mattina (28 novembre), prima dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale, abbiamo osservato un minuto di silenzio per la morte dell’operaio Giuseppe Salvatore La Rosa. Una morte che non può essere archiviata come un semplice incidente, ma che deve essere ricordata come l’ennesima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
OPERAIO MORTO - Interviene la Cgil #palermo - facebook.com Vai su Facebook
E' morto l'operaio intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti. Dopo 11 ore di intervento i Vigili del Fuoco erano riusciti a estrarre vivo Octay Stoici, il 66 enne rimasto bloccato dopo il crollo. Cordoglio di Meloni, Giuli e Gualtieri Vai su X
Incidente mortale sul lavoro: un operaio precipita da nove metri a Caselette - Operaio 60enne muore dopo una caduta da nove metri in un cantiere di Caselette. Secondo quotidianopiemontese.it
Operaio precipita da nove metri a Caselette: ennesima morte sul lavoro nel Torinese - L’uomo, circa 60 anni, è deceduto nonostante l’arrivo dell’elisoccorso: Spresal e Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica ... Lo riporta giornalelavoce.it
Ferite troppo gravi, morto l’operaio precipitato al Policlinico - Giuseppe La Rosa, 60enne di Belmonte Mezzagno, era precipitato da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione all’Istituto d’Igiene Giuseppe D’Alessandro. Si legge su livesicilia.it