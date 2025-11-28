L' offerta che aspettavi | AirPods 4 in sconto a 99 euro
Un suono più ricco, una maggiore autonomia e funzioni intelligenti di ultima generazione: tutto questo ora disponibile a un prezzo mai visto. 🔗 Leggi su Dday.it
Scopri altri approfondimenti
Il regalo perfetto c’è — ed è culturale! Da Artribune arriva l’offerta prenatalizia che aspettavi, valida solo dal 26 novembre all’1 dicembre 2025. Abbonati al nostro magazine con la super offerta #BlackFriday, all'interno anche l'inserto Grandi Mostre. Un dop - facebook.com Vai su Facebook
AirPods 4 (USB-C) a -34%: occasione d'oro proprio al Black Friday - Minimo storico per gli AirPods 4: gli auricolari wireless di Apple sono in sconto del 34% su Amazon, nella versione con custodia USB- Come scrive punto-informatico.it
Apple AirPods 4 ANC: in offerta a meno di 140€ su Amazon - Gli Apple AirPods 4 ANC oggi li trovi in offerta a meno di 140 euro su Amazon! Segnala punto-informatico.it
Apple AirPods 4, al 30% in sconto è il best buy del giorno - Offerta AirPods 4 a €139: comfort rinnovato, H2 chip, cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato e custodia USB- Lo riporta melablog.it