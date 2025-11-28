Lobotka | Penso che contro la Roma sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo

Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Radio Crc, radio partner del Napoli, in vista del match di campionato contro la Roma. Le parole di Lobotka. «Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita». «La Champions è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, perdendo due punti. Ogni partita è fondamentale per noi: vedendo anche i risultati delle altre squadre, tutti possono battere tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

