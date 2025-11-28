Se pensavate che la New Age fosse un frutto tardivo dell'eredità sessantottina, una specie di culto frequentato da giovani capelloni hippie e pacifisti, vi sbagliate: anche quella è l'ennesima trama nera, ordita sin dall'inizio del secolo scorso dai soliti suprematisti bianchi, alfieri dell'Ordine Nuovo nazista. Questa, almeno, è la tesi esposta in Fascist Yoga. Grifters, Occultists, White Suprematists and the New Order in Wellness (Pluto Press), un pamphlet di Stewart Home, ultrasessantenne ex-protagonista della cultura underground londinese riciclatosi come cacciatore di fascisti. Scrive, infatti, nell'Introduzione: «Nella mia esperienza, fascismo e fascisti possono sbucare fuori dai posti più imprevedibili», come, addirittura, vicino alla propria famiglia: la sua stessa mamma beatnik, infatti, già showgirl in un club londinese, faceva le pulizie da un antiquario inglese, tale Bill Hopkins, che in realtà era un membro della rete neonazista internazionale che seminò bombe in Italia negli anni di piombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Yoga? Altro che roba da hippie e pacifisti: semmai da fascisti...