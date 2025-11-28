Lo studente convertito all’Islam morto in Siria e il sospettato per terrorismo | le conoscenze ritenute pericolose dell’imam di Torino
L’imam Mohamed Shahin parla in tribunale dopo giorni di polemiche e scandisce una serie di negazioni. La prima: “Non sono un sostenitore di Hamas”. Le altre: “Non sono un violento, non sono una persona che invita a essere violenti”. Rinchiuso da giorni nel Centro di permanenza per i rimpatri di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Stai cercando dei codici aggiornati alle ultime novità di ottobre? Devi sostituire i vecchi codici che usi in studio? Sei uno studente universitario, hai l'esame d'avvocato a dicembre o devi sostenere un concorso e necessiti dei codici più recenti? I - facebook.com Vai su Facebook
Lo studente convertito all’Islam (morto in Siria) e il sospettato per terrorismo: le conoscenze ritenute pericolose dell’imam di Torino - Mohamed Shahin, a Torino da oltre 20 anni e recluso Cpr di Caltanissetta dal 24 novembre, chiede di essere liberato: “Non sostengo Hamas, rispetto le leggi”. Si legge su torinotoday.it