Lo smacco di Orbán all’Ue Putin lo riceve ancora | Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata

Mentre l’ Europa continua a spingere per un accordo sui beni russi congelati, un leader ha scelto di muoversi in autonomia. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha fatto un ingresso di grande impatto nel Cremlino, incontrando per diverse ore il presidente russo Vladimir Putin, nel bel mezzo delle trattative sul piano di pace per l’Ucraina. La mossa di Orbán è stata vista come una nota stonata dagli alleati europei. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato: «Viaggio senza averci consultato, ma non siamo sorpresi. Non gioca con la nazionale europea da un po’ di tempo e la visita rientra in questo contesto». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lo smacco di Orbán all’Ue, Putin lo riceve ancora: “Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata”

Contenuti che potrebbero interessarti

Putin detta ancora le condizioni: Donbass e Crimea alla Russia. Lo zar deride Europa e Stati Uniti: "Sarà pace solo con la resa ucraina" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/putin-detta-ancora-le-condizioni-donbass-e-crimea-alla-russia-lo-zar-deride-europa-e- - facebook.com Vai su Facebook

Colloqui di pace Trump-Putin da Orban, smacco per l’Europa/ “Leader Ue preoccupati”: Volenterosi sconfitti? - Il prossimo vertice di pace in Ungheria tra Trump e Putin "inguaia" i volenterosi Ue: gli scenari, lo scontro su Orban e la trattativa per l'Ucraina LA TELEFONATA E IL VERTICE IN UNGHERIA: TRUMP E ... Secondo ilsussidiario.net