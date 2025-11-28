Lo smacco di Orbán all’Ue Putin lo riceve ancora | Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata e continueremo a fornirgli energia – I video

Mentre l’Europa continua a insistere sulla necessità di raggiungere un accordo sui beni russi congelati, c’è un leader che è entrato in pompa magna all’interno del Cremlino per un faccia a faccia di diverse ore con il presidente russo Vladimir Putin. Nel bel mezzo delle trattative per tentare di arrivare a un accordo sul piano di pace per l’Ucraina, il primo ministro ungherese Viktor Orbán è la nota stonata. Tanto da attirarsi le dure critiche degli alleati dell’Ue: «Viaggio senza averci consultato, ma non siamo sorpresi», ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. « Non gioca con la nazionale europea da un po’ di tempo e la visita rientra in questo contesto». 🔗 Leggi su Open.online

