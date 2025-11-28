Lo sfogo dell’ex arbitro Daniele Minelli | Deluso e tradito dall’Aia Sistema non trasparente

Varese – “Hanno ucciso la mia passione e a me questo metodo non andava più. Ho lasciato perché non volevo più guardare certe cose. A livello personale è stata una battaglia ma porto alla luce un sistema non trasparente”. Amarezza, delusione ed anche un pizzico di rabbia. Daniele Minelli pochi mesi fa ha deciso di abbandonare l’Aia, dopo aver arbitrato per anni in Serie A (debutto in Atalanta-Verona del settembre 2014) e nel torneo cadetto. Una separazione “rumorosa“, perché il 43enne “fischietto“ varesino, dopo essere stato ingiustamente “punito“ dal sistema nel settembre del 2020 (aveva collezionato 150 presenze nei massimi campionati) in un modo poco limpido, era rientrato in campo per un paio d’anni, salvo poi chiudere come “varista“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sfogo dell’ex arbitro Daniele Minelli: “Deluso e tradito dall’Aia. Sistema non trasparente”

