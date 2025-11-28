Lo scontro tra Unione europea e Belgio sugli asset russi | Potrebbe mettere a rischio un potenziale accordo di pace

C'è un tesoro russo custodito in Belgio. Un tesoro pesante, dal valore di 190 miliardi di euro, congelato nell'istituto finanziario belga Euroclear. Un tesoro che l'Unione europea vorrebbe utilizzare come grande prestito “riparatore” per sostenere l'Ucraina nei costi di difesa e riparazione dei. 🔗 Leggi su Today.it

