Lo scandalo della corruzione fa saltare la sedia di Andriy Yermak il fedele di Zelensky e capo della squadra negoziale dell' Ucraina nei colloqui di pace

L'incarico di Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino e della squadra negoziale dell'Ucraina a colloqui di pace sostenuti dagli Stati Uniti, è terminato oggi. Il capo di gabinetto ha rassegnato le sue dimissioni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proprio nel giorno in cui la.

L'agenzia anticorruzione ucraina sta indagando su uno scandalo di corruzione che coinvolge la società ucraina per l'energia nucleare, con perquisizioni nella sede del capo dell'ufficio del presidente presidente Zelensky, Andriy Yermak

La richiesta è stata avanzata dalle autorità giudiziarie belghe in merito al presunto coinvolgimento delle due eurodeputate nello scandalo di corruzione " #Qatargate".

Corruzione, l'Ue avverte l'Ucraina: "Lo scandalo vi danneggia la reputazione". E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Dopo le dimissioni del ministro della giustizia e dell'energia, anche Bruxelles chiede interventi al governo di Kiev

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Passo indietro di Galushchenko (Giustizia) e Grynchuk (Energia), coinvolti in un'indagine per corruzione nel settore energetico.

Zelensky e la corruzione in Ucraina, da eroe a presidente in balia dei corrotti. «Mai così vicini al collasso, se si votasse oggi non sarebbe mai rieletto» - Il presidente annaspa mentre cerca di controllare le conseguenze dello scandalo corruzione, mazzette e malaffare che ha