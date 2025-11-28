Lo scandalo della corruzione fa saltare la sedia di Andriy Yermak il fedele di Zelensky e capo della squadra negoziale dell' Ucraina nei colloqui di pace

L'incarico di Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino e della squadra negoziale dell'Ucraina a colloqui di pace sostenuti dagli Stati Uniti, è terminato oggi. Il capo di gabinetto ha rassegnato le sue dimissioni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proprio nel giorno in cui la. 🔗 Leggi su Today.it

scandalo corruzione fa saltareCorruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Dopo le dimissioni del ministro della giustizia e dell'energia, anche Bruxelles chiede interventi al governo di Kiev ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Passo indietro di Galushchenko (Giustizia) e Grynchuk (Energia), coinvolti in un’indagine per corruzione nel settore energetico. Segnala lettera43.it

scandalo corruzione fa saltareZelensky e la corruzione in Ucraina, da eroe a presidente in balia dei corrotti. «Mai così vicini al collasso, se si votasse oggi non sarebbe mai rieletto» - Il presidente annaspa mentre cerca di controllare le conseguenze dello scandalo corruzione, mazzette e malaffare che ha ... Segnala msn.com

