Lo scandalo corruzione sfiora Zelensky | caos in Ucraina Perquisiti gli uffici

L’inchiesta anticorruzione che da settimane agita l’Ucraina arriva a toccare il cerchio più stretto del presidente Volodymyr Zelensky. Nella mattinata di venerdì 28 novembre gli agenti del Nabu, l’Ufficio nazionale anticorruzione, hanno perquisito gli uffici di Andriy Yermak, capo dello staff presidenziale e figura chiave del potere ucraino. Secondo le accuse, Yermak sarebbe coinvolto nel gruppo finito al centro dell’indagine sulla gestione del colosso statale dell’energia nucleare Energoatom, un sistema che al momento conta nove persone incriminate e che sarebbe stato guidato da Timur Mindich, altro fedelissimo del presidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lo scandalo corruzione sfiora Zelensky: caos in Ucraina. “Perquisiti gli uffici”

