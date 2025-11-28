Lo chef Paolo Giraldo Uva a Padova ambasciatore della Patata di Bologna Dop

Padovaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef Paolo Giraldo di Uva a Padova ambasciatore della Patata di Bologna Dop. Testimonial con una ricetta originale da lui ideata, ‘Ravioli ripieni di sorprese’, inserita nella carta del locale nell’ambito del progetto “Taste Innovators-La versione dello chef” promosso dal Consorzio di Tutela. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

