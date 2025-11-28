LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | vince Karlsson su Weng segnali positivi Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:35 La migliore italiana però nel format e anche all’arrivo è Ganz, che è la leader del movimento italiano e che apre comunque con una solida prestazione, non tanto per la posizione (25^) quanto per il distacco (+1’23”) che da una Karlsson scatenata su 10 chilometri ci sta. 11:34 Sottolineiamo quindi nuovamente la buona prova di squadra dell’Italia femminile, che apre bene la stagione olimpica con 3 atlete nelle prime 31 e soprattutto la buonissima prova, nella tecnica non preferita, della classe 2004 Iris De Martin Pinter. Miglior risultato in carriera per lei, che vantava un 22° nel Mondiale di Planica 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Sci di fondo – Tra buoni segnali e infortuni inizia la stagione della Germania: i 15 convocati tedeschi per Ruka - facebook.com Vai su Facebook
#SciNordico Da Ruka parte la rincorsa di Klaebo al primato di Daehlie: sarà un altro monologo del fuoriclasse norge? #XCSki #nordicski #24Novembre #scidifondo dlvr.it/TPRZBP Vai su X
LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la stagione olimpica per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del ... Secondo oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Oggi in programma le due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, un classico (e ... Lo riporta oasport.it
Sci di fondo, Pellegrino quinto in Finlandia nella 10 Km a tecnica classica - Si avvicina la prima tappa della Coppa del Mondo di fondo, in programma a Ruka dal 28 novembre ... Si legge su rainews.it