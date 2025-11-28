CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:35 La migliore italiana però nel format e anche all’arrivo è Ganz, che è la leader del movimento italiano e che apre comunque con una solida prestazione, non tanto per la posizione (25^) quanto per il distacco (+1’23”) che da una Karlsson scatenata su 10 chilometri ci sta. 11:34 Sottolineiamo quindi nuovamente la buona prova di squadra dell’Italia femminile, che apre bene la stagione olimpica con 3 atlete nelle prime 31 e soprattutto la buonissima prova, nella tecnica non preferita, della classe 2004 Iris De Martin Pinter. Miglior risultato in carriera per lei, che vantava un 22° nel Mondiale di Planica 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: vince Karlsson su Weng, segnali positivi Italia