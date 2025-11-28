LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | vince Karlsson duello per il podio in corso Ganz migliore azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:26 Si inserisce la tedesca Hoffmann davanti alle italiane: Ganz chiude quindi 24^, la migliore italiana oggi. 11:25 Lo fa! Ma non di molto. Appena 2?9 per Moa Ilar per soffiare il podio alla compagna di squadra più titolata. Si chiude qui la gara quantomeno per le prime 10 posizioni! 11:24 Chiude Andeon terza virtuale a +21?7 ma secondo noi Ilar farà meglio. A momenti lo sapremo. 11:23 Sono due i secondi a favore di Ilar, che dovrebbe anche in teoria chiudere la gara meglio di Andeon per la 3^ piazza. 11:22 Niente, Ilar perde. Heidi Weng sarà seconda allora! Attendiamo di conoscere il podio appena giungeranno all’arrivo Andeon e Ilar. 🔗 Leggi su Oasport.it
