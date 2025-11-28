LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | Vermeulen fa paura ai norvegesi Gli azzurri calano nel finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09: vermeulen è uin testa! L’austriaco finisce fortissimo e rifila 8? a Niskanen 14.08: Al km 6.1 Nyenget ha 7? di vantaggio su Klaebo 14.07: Klebo in testa con 1? di vantaggio su Niskanen 14.07: Ree secondo al km 6.1, Norvegia dominante, come da programma 14.06: Nyenget in testa al km 5, Valnes al traguardo è dietro a Niskanen per un decimo 14.05: Vermeulen è secondo alle spalle di Niskanen al km 8.1 14.04: Bene anche Anger che è quarto a 16? da Niskanen 14.03: Niskanen in testa con 1? di vantaggio su Stenshagen al traguardo 14.02: Nyenget in testa al km 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
