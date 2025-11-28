LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | Nyenget e Karlsson trionfano in Finlandia Discreti segnali dagli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16: Italia da top 30: Graz 28mo, Barp 29mo, Pellegrino 30mo a meno di un secondo da Nyenget. I segnali sono positivi in una gara che gli azzurri hanno spesso sofferto 14.15: VINCE NYENGET! Tiene il vantaggio su Klaebo e si aggiudica la 10 km di apertura a Ruka 14.14: Il norvegese Ree butta giù dal podio Niskanen ed è terzo 14.14: Attenzione al ceco Tuz che è secondo dopo 3.1 km 14.13: Nyenget perde qualcosa su Klaebo al km 8.1, è primo con 2? di vantaggio 14.10: Klaebo più forte del finale di Vermeulen! Il norvegese chiude con 2? di vantaggio sull’austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
