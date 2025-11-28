CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 Stadlober si inserisce ai 5km davanti a Ganz ma di 4? e la fiemmese è tredicesima. 11:08 Andeon c’è! Quantomeno ai 1.1km dove paga 1?2 ed è ex aequo con Karlsson! 11:07 Karlsson continua a macinare secondi e secondi su tutte, De Martin paga un minuto ai 6.1 quando sono passate tutte le big tranne Andeon. 11:06 Pia Fink regge ed è ancora in lotta per il podio virtuale dietro a Karlsson e Weng H, è in lotta virtuale con Diggins! 11:05 Ganz transita ai 5km ed è davanti di 12? a De Martin, attenzione!! La fiemmese può andare in progressione! Parte solo adesso Ebba Andeon! 11:04 Crolla Parmakoski ai 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: l'Italia stupisce a metà gara!