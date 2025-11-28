CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA GARA! 10:29 La prima atleta in pista è la norvegese Drivenes. Poi subito Italia! 10:28 Tutti ovviamente contro la Svezia, che nel 2024 2025 dominò letteralmente tutto il Mondiale di Trondheim con 6 ori su 6 conquistati. 10:25 Campionessa in carica della Sfera di cristallo Diggins, oggi parte con il numero 32. Ci sono ben 81 atlete al via, chiuderà una indiana (Thekkada-Nanjunda) in partenza alle 12:10. 10:20 Italiane al via: Nadine Laurent (3); Iris De Martin (4); Anna Comarella (15); Maria Gismondi (20); Caterina Ganz (42). 10:15 Interessante cominciare a capire i valori in campo al femminile con la gara su 10km ad intervalli in classico che a breve sarà al via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: iniziata la Coppa del Mondo!