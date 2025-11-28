CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Interessante cominciare a capire i valori in campo al femminile con la gara su 10km ad intervalli in classico che a breve sarà al via. 10:12 Ci siamo, 20? al via della stagione olimpica di Coppa del mondo di Sci di fondo! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026, stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka! Si parte con le gare con partenza ad intervalli su 10 chilometri, che daranno quindi il via alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di MilanoCortina nel mese di febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la Coppa del Mondo