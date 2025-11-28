LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | garone di De Martin!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Anja Weber (+14?) si inserisce davanti a De Martin ai 3.1km, l’azzurra è terza però a +17?. Che gara sta facendo! 10:51 Diggins guida di un secondo ai 1.1km! 10:50 Perdono le ‘compagne di viaggio’ di De Martin! Nissinen e Lundgren passano dietro ai 5.0km! 10:48 Ai 6.1km De Martin tiene, perde solo 3?5 da Drivenes! Dai Iris! 10:48 Amici, grande gara fin qui di Iris de Martin! A metà gara è seconda da sola, attendendo le altre, ma paga solo 22? puliti da Drivenes che sarà probabilmente in alto in classifica. Anche Rosenberg (SWE) stampa lo stesso tempo più o meno di De Martin e Nissinen al 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

