LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | bene De Martin nelle prime battute
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comarella +13?3 in avvio. A breve Gismondi! 10:41 Passa Iris De Martin ai 3.1km e paga 17?8 dalla scatenata Drivenes. Primo terzo di gara positivo quindi per la giovane veneta. Attendiamo Comarella e Gismondi al 1.1km, dove guida ancora Drivenes. 10:40 Caduta Moa Lundgren (SWE), paga quasi 3? ai 1.8km! Drivenes ai 3.1km! 10.40 De Martin perde 5? da Drivenes dal 1.1km al 1.8km, +11?4 per la veneta! Sempre seconda. Laurent +22? lì. 10:39 Interessante, Lundgren paga 4? da De Martin ai 1.1km ed è terza. Bene l’azzurra nel primo chilometro! 10:38 Partita Comarella, alle 10:40 tocca a Gismondi! La prima big col 23 sarà Kalvaa! 10:37 Già agli 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
