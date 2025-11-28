LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Odermatt favorito azzurri per salire di colpi

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quinta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. Negli Stati Uniti va in scena il secondo slalom gigante della stagione dopo quello di Solden vinto da Odermatt davanti a Schwarz e McGrath. Gara molto attesa, quella sulla neve statunitense per capire se i valori sono rimasti invariati ad un mese dal primo appuntamento in Austria, oppure se qualcosa è destinato a cambiare nelle gerarchie della specialità. Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito, azzurri per salire di colpi

