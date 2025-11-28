LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Odermatt da battere azzurri per risalire la china
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.42: Attenzione anche agli svizzeri, saliti sul podio del gigante mondiale della passata stagione, Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera lo scorso anno a Beaver Creek e Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi di Odermatt nel 2024, gli austriaci Raphael Haaser, che vuole confermarsi anche in Coppa del Mondo dopo l’exploit nella gara iridata, Patrick Feurstein e Thomas Brennsteiner, lo sloveno Zan Kranjec e il croato Filip Zubcic. 17.39: Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: i norvegesi Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen e Felix McGrath,terzo nel gigante di apertura della stagione a Soelden, sono forse i più attesi ma, a proposito di podio, attenzione al brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul gradino più alto del podio ci è salito in slalom a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Sci alpino, le convocate azzurre per Copper Mountain. Goggia a caccia di riscatto in gigante, rientra Peterlini in slalom - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Odermatt per il bis, azzurri per uscire dalla mediocrità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... Scrive oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- today.it scrive