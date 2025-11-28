CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.42: Attenzione anche agli svizzeri, saliti sul podio del gigante mondiale della passata stagione, Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera lo scorso anno a Beaver Creek e Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi di Odermatt nel 2024, gli austriaci Raphael Haaser, che vuole confermarsi anche in Coppa del Mondo dopo l’exploit nella gara iridata, Patrick Feurstein e Thomas Brennsteiner, lo sloveno Zan Kranjec e il croato Filip Zubcic. 17.39: Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: i norvegesi Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen e Felix McGrath,terzo nel gigante di apertura della stagione a Soelden, sono forse i più attesi ma, a proposito di podio, attenzione al brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul gradino più alto del podio ci è salito in slalom a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Odermatt da battere, azzurri per risalire la china