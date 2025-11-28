CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Gratz non impensierisce Vinatzer: quarto a 0.56. L’azzurro si avvicina alla top15. Bisogna acconentarsi in questa fase storica. Adesso il francese Flavio Vitale (-0.30), grandissimo talento emergente. 21.18 Intraversate eccessive e nocive su questa neve per Giovanni Borsotti, che poi va completamente in rotazione e deve ripartire da fermo. Chiude ultimo a 4.25. Adesso il tedesco Fabian Gratz (-0.19). 21.17 Anguenot è secondo a 0.18 da Vinatzer. Questa è una buona notizia per l’azzurro. Ora l’ultimo italiano in gara: Giovanni Borsotti (-0.16). 21.16 Finalmente! Vinatzer al comando con 46 centesimi di vantaggio su Schmid: miglior tempo di manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: manche convincente di Vinatzer