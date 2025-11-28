LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | la prima volta di Brennsteiner a 34 anni Vinatzer a 0.16 dal podio con una pazzesca rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.03 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani con il gigante femminile alle 18.00 e alle 21.00. Un saluto sportivo. 22.00 L’Italia esce rinfrancata dal quinto posto di Vinatzer. Siamo sinceri: non ce lo aspettavamo. E, va ricordato, fa seguito all’ottava piazza di Soelden. Di sicuro l’altoatesino molto meglio in gigante che in slalom in questo avvio di stagione. Resta la curiosità di capire dove potrà arrivare se e quando metterà insieme due manche buone, e non una soltanto. 21.59 La classifica finale della gara: 1 Stefan Brennsteiner (Austria) 2:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

