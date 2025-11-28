LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | fuori Odermatt primo Brennsteiner Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, alle 21 per la seconda manche 19.37. Questa la classifica finale della prima manche del gigante di Copper Mountain: 1 Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13.27 2 Zan Kranjec (SLO) +0.26 3 Thomas Tumler (SUI) +0.48 4 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.76 5 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.80 6 Raphael Haaser (AUT) +0.83 7 Loic Meillard (SUI) +0.97 8 Anton Grammel (GER) +1.02 9 Marco Schwarz (AUT) +1.03 10 Patrick Feurstein (AUT) +1.04 11 Alexis Pinturault (FRA) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Sci alpino, le convocate azzurre per Copper Mountain. Goggia a caccia di riscatto in gigante, rientra Peterlini in slalom - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00 - 35: Si chiude qui la prima manche ci saranno tre azzurri nella seconda parte di gara, ... Si legge su oasport.it
Diretta gigante Copper Mountain/ Streaming video Rai: Brennsteiner in testa! (CdM sci, oggi 28 novembre 2025) - Diretta gigante Copper Mountain streaming video tv: si gareggia ancora nella località del Colorado per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Lo riporta ilsussidiario.net
A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it