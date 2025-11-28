LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | fuori Odermatt guida Brennsteiner Fra poco gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.14: Settimo posto per l'austriaco Schwarz che conclude con 1?03 di ritardo. Ora Haugan 18.13: Scwarz ha 55 centesimi di ritardo all'intermedio 18.12: Buona la prova di Braathen che è quarto a 74 centesimi dalla testa. Brennsteiner ha fatto la differenza nel finale 18.11: Braathen all'intermedio ha 4 centesimi di ritardo 18.10: E' fuori lo svizzero! Stava dominando, ha preso un rimbalzo dove tutti hanno sbagliato gli ultimi atleti e poi ha toccato con lo scarpone scivolando fuori dalla pista! 18.10: 37 centesimi di vantaggio per Odermatt all'intermedio 18.
