LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | fuori Odermatt guida Brennsteiner Borsotti migliore degli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.00. Sono fuori Elezi Cannaferina, Borgnaes e Haechler 18.57: Solberg è 24mo con un ritardo di 2?35 dalla testa 18.54: Questa la classifica della prima manche dopo 30 discese: 1 – Stefan Brennsteiner (AUT) – 1:13.27 2 – Zan Kranjec (SLO) – +0.26 3 – Thomas Tumler (SUI) – +0.48 4 – Lucas Pinheiro Braathen (BRA) – +0.76 5 – Henrik Kristoffersen (NOR) – +0.80 6 – Raphael Haaser (AUT) – +0.83 7 – Loic Meillard (SUI) – +0.97 8 – Anton Grammel (GER) – +1.02 9 – Marco Schwarz (AUT) – +1.03 10 – Patrick Feurstein (AUT) – +1.04 11 – Alexis Pinturault (FRA) – +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
