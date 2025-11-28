LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | diverse posizioni recuperate da Vinatzer

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Favrot ha perso tanta velocità proprio sul pianetto centrale, agganciandosi ad un palo. Il francese precipita in classifica: 12° a 1.56. Ora un altro francese, il veterano Alexis Pinturault (-0.30), apparso in netta ripresa. 21.29 Come prevedibile, Zubcic si porta al comando con 16 centesimi su Vinatzer. Ma l’azzurro potrebbe comunque guadagnare ancora qualche posizione. Tocca al francese Thibaut Favrot (-0.04). 21.27 Anche l’idolo locale Radamus è dietro: 7° a 0.69. Tocca all’esperto croato Filip Zubcic (-0.47). Adesso si fa dura per Vinatzer. 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante copper mountain 2025 in diretta diverse posizioni recuperate da vinatzer

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: diverse posizioni recuperate da Vinatzer

News recenti che potrebbero piacerti

live sci alpino giganteLIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00 - 39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, ... Come scrive oasport.it

live sci alpino giganteA che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it

live sci alpino giganteSci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Gigante