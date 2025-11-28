LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | diverse posizioni recuperate da Vinatzer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Favrot ha perso tanta velocità proprio sul pianetto centrale, agganciandosi ad un palo. Il francese precipita in classifica: 12° a 1.56. Ora un altro francese, il veterano Alexis Pinturault (-0.30), apparso in netta ripresa. 21.29 Come prevedibile, Zubcic si porta al comando con 16 centesimi su Vinatzer. Ma l’azzurro potrebbe comunque guadagnare ancora qualche posizione. Tocca al francese Thibaut Favrot (-0.04). 21.27 Anche l’idolo locale Radamus è dietro: 7° a 0.69. Tocca all’esperto croato Filip Zubcic (-0.47). Adesso si fa dura per Vinatzer. 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sci alpino, le convocate azzurre per Copper Mountain. Goggia a caccia di riscatto in gigante, rientra Peterlini in slalom - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00 - 39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, ... Come scrive oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- today.it scrive