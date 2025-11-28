LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | azzurri per salvare l’onore Si parte alle 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 21.00 inizierà la seconda manche del gigante maschile di Copper Mountain. 19.39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, alle 21 per la seconda manche 19.37. Questa la classifica finale della prima manche del gigante di Copper Mountain: 1 Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13.27 2 Zan Kranjec (SLO) +0.26 3 Thomas Tumler (SUI) +0.48 4 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.76 5 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.80 6 Raphael Haaser (AUT) +0.83 7 Loic Meillard (SUI) +0.97 8 Anton Grammel (GER) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

