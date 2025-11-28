LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | azzurri per salvare l’onore Si parte alle 21.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 21.00 inizierà la seconda manche del gigante maschile di Copper Mountain. 19.39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, alle 21 per la seconda manche 19.37. Questa la classifica finale della prima manche del gigante di Copper Mountain: 1 Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13.27 2 Zan Kranjec (SLO) +0.26 3 Thomas Tumler (SUI) +0.48 4 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.76 5 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.80 6 Raphael Haaser (AUT) +0.83 7 Loic Meillard (SUI) +0.97 8 Anton Grammel (GER) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sci alpino, le convocate azzurre per Copper Mountain. Goggia a caccia di riscatto in gigante, rientra Peterlini in slalom - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00 - 39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, ... Come scrive oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante Copper Mountain 2025: startlist, canale tv, streaming - Oggi venerdì 28 novembre si disputa il gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- Si legge su today.it