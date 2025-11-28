LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri per sfatare il tabù della semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera. Da sabato 22 a domani, sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. L’Italia ha centrato l’accesso nella semifinale continentale per la sesta volta nella storia ed è nella top 4 per la settima. La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa: questo risultato dà grande fiducia alla squadra azzurra che aveva bisogno di un risultato di prestigio dopo una stagione, quella passata, al di sotto delle aspettaytive. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
GLI AZZURRI SONO IN SEMIFINALE L’Italia chiude il round robin con una sconfitta indolore contro la Scozia per 8-5, ma il percorso resta intatto. Terzo posto e biglietto per la semifinale già in tasca Domani mattina ci aspetta la Svizzera con in palio la fi - facebook.com Vai su Facebook
ITALIA IN SEMIFINALE! Sconfitta indolore per gli Azzurri che vengono ripresi sul finale dalla Svizzera nell'8ª giornata degli europei. Italia che lcomunque si è assicura con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale degli Europei in corso a Lohja #C Vai su X
LIVE Italia-Svizzera 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Secondo oasport.it
Europei Curling 2025 - La Scozia batte l'Italia di Retornaz e Mosaner per 8-5, azzurri in semifinale con la Svizzera (live dalle 8:00 su Discovery +) - Il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner chiude il round robin sul ghiaccio di Lohja con un ... Secondo eurosport.it
Europei: impresa dell'Italia maschile contro la Svezia, 6-4 e semifinale ipotecata - Con questa vittoria, gli azzurri si assicurano matematicamente l’accesso alle semifinali, con ancora due partite del round robin da giocare: contro la ... Come scrive eurosport.it