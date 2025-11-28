CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57: L’appuntamento è per questa sera alle 18.00 per la finale che vale il bronzo contro la Scozia, battuta a sorpresa dalla Svezia. Grazie per averci seguito e buona giornata! 10.54: Quanto rammarico per una vittoria letteralmente gettata via dagli azzurri, bravissimi fino all’ultimo tiro dell’ottavo end sbagliato completamente da Retornaz con una potenziale giocata da 4 o 5 punti. Bocciata non semplice ma nemmeno impossibile. L’Italia era riuscita a raddrizzare la situazione con un ottimo nono end ma ha affrontato in modo timoroso l’ultima mano subendo il doppio punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svizzera 7-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: troppi rimpianti azzurri, Italia per il bronzo con la Scozia