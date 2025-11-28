LIVE Italia-Svizzera 5-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | errore imperdonabile di Retornaz mano rubata dagli elvetici nel nono end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28: Stone svizzera a punto nel nono end 10.25: Mano rubata degli elvetici nell’ottavo end, errore imperdonabile di Retornaz che ora deve riordinare le idee e giocare al meglio questo end che può rivelarsi decisivo 10.23. NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! L’ERRORE GRAVISSIMO DI RETORNAZ! Avbeva la stone in mano per la finale, sbaglia la bocciata e probabilmente regala una mano costruita benissimo alla Svizzera. Si va a misurare ma è un colpo durissimo anche per il morale degli azzurri che non avevano sbagliato niente finora 10.22. la stone svizzera è a punto, vediamo cosa sceglie di fare Retornaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

