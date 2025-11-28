LIVE Italia-Svizzera 3-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti elvetici nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25: Sempre per questione di millimetri la Svizzera conquista anche il secondo punto e va a condurre 4-3. Non ha detto benissimo all’Italia in questo quinto end ma gli azzurri stanno giocando un buon match e stanno costringendo gli avversari a scelte molto complicate. 3-4 9.24: Schwarz di giustezza trova la bocciata, un punto sicuro per la Svizzera. Si misura per il secondo 9.20. per una questione di millimetri Schwarz piazza la stone a punto evitando la sua guardia 9.17: Stavolta riesce a Schwaller la doppia bocciata e ci sono 2 stone svizzere a punto, coperte da guardia quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. 🔗 Leggi su Oasport.it

