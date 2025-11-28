LIVE Italia-Svizzera 3-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | quarto end annullato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.07: Nell’altra semifinale Scozia-Svezia 1-2 dopo 3 end 9.06: Bocciata e contro bocciata e end annullato: sempre 3-2 per gli azzurri 9.03: Schwarz promuove la guardia e piazza la stone svizzera al centro della casa a punto, bocciata non impossibile per l’ultimo tiro di Retornaz 8.59: La doppia bocciata di un ispirato Mosaner lascia la stone azzurra a punto quando mancano 5 tiri alla fine dell’end 8.57: Stone svizzera a punto con una azzurra non lontana a metà del quarto end 8.54: Stone azzurra a punto dopo i primi quattro tiri del quarto end 8.50: Schwarz sbaglia l’ultimo tiro e Retornaz piazza la stone al centro della casa: doppio punto azzurro nel terzo 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

