LIVE Italia-Svizzera 1-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri in apertura

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.26: Traffico al centro della casa con una stone svizzera a punto dopo 8 tiri del secondo end 8.23: Stone Svizzera al centro della casa a punto dopo 4 tiri del secondo end 8.20: Mano rubata dagli azzurri! Retornaz piazza due guardie centrali e Schwarz non riesce a spostare la stone azzurra a punto. 1-0 per l’Italia 8.13: Molto bene Mosaner, due bocciate importanti, sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 5 tiri dell’end di apertura 8.09: Stone azzurra a punto ma accerchiata da tre stone elvetiche nella casa a metà del primo end 8.06: Stone azzurra a punto ma due svizzere nella casa dopo i primi 4 tiri del primo end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

