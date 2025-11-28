LIVE Italia-Scozia Europei curling 2025 in DIRETTA | iniziata la finale per il bronzo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA ITALIA-SCOZIA! 17:55 Servirà lasciarsi alle spalle la dolorosa sconfitta di stamane ( QUI ) per provare a salire sul podio continentale! 17:47 La squadra azzurra è formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. La Scozia fa fede a Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMilln. I britannici hanno chiuso imbattuti il round robin ed hanno inflitto un 8-5 all’Italia nella sfida di pochi giorni fa. 17:44 L’Italia, dopo aver chiudo al terzo posto la fase a girone unico degli Europei si è arresa nella semifinale contro la Svizzera per 8-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

