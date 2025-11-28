LIVE Italia-Scozia Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida che vale la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di Curling uomini che vede di fronte ITALIA e Scozia per salire sul podio continentale. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono stati sconfitti nella semifinale tiratissima contro la Svizzera, che ha imposto alla nostra Nazionale di battere l’equipaggio scozzese per confermarsi sul podio agli Europei per la quinta volta nella storia dopo esserci riuscito nel 1979, 2018, 2021, 2022. Ce la dovremo quindi vedere con i britannici, che sono invece stati battuti dalla Svezia nel loro penultimo atto e che hanno battuto gli azzurri nell’ultima gara del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

