LIVE Italia-Scozia Europei curling 2025 in DIRETTA | azzurri per il bronzo dalle 18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Ci siamo, ancora 20? di attesa e poi sarà Italia-Scozia, per prendersi la medaglia di bronzo degli Europei di Curling maschile 2025. Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida che vale la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di Curling uomini che vede di fronte ITALIA e Scozia per salire sul podio continentale. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono stati sconfitti nella semifinale tiratissima contro la Svizzera, che ha imposto alla nostra Nazionale di battere l’equipaggio scozzese per confermarsi sul podio agli Europei per la quinta volta nella storia dopo esserci riuscito nel 1979, 2018, 2021, 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

