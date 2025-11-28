LIVE Italia-Scozia 3-9 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri si attestano ai piedi del podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui l’avventura della Nazionale azzurra agli Europei di Curling al maschile, restate però con noi perché la stagione invernale è appena cominciata. 20:10 Dopo la dolorosa sconfitta contro la Svizzera, ecco che gli azzurri hanno ceduto il passo anche alla Scozia, che già ci aveva battuto nella fase di gruppo. Torniamo a casa forti dell’ennesimo piazzamento tra le migliori 4 della manifestazione, ma con tanto amaro in bocca non tanto per la finale 3° e 4° posto quanto per la semifinale stamattina. Scozia b. ITALIA 9-3! Azzurri quarti. 20:10 Non si accontentano gli scozzesi e ne mettono tre! Finisce qui la contesa! Bronzo Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
E quindi per l'Italia è finale 3/4 posto contro la Scozia: cercheremo il quinto bronzo europeo stasera alle 18 contro la Scozia in diretta @RaiPlay In ottica @milanocortina26 torneo davvero eccellente per Retornaz, Mosaner, Arman, Giovanella (più la riserva Pi Vai su X
Italia v Scozia all'Olimpico Distinti e Tribuna Monte Mario a un prezzo speciale - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida che vale la medaglia di bronzo agli ... Riporta oasport.it
LIVE Italia-Scozia 5-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri chiudono con una sconfitta onorevole il round robin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Secondo oasport.it