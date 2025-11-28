LIVE Italia-Scozia 3-9 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri si attestano ai piedi del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui l’avventura della Nazionale azzurra agli Europei di Curling al maschile, restate però con noi perché la stagione invernale è appena cominciata. 20:10 Dopo la dolorosa sconfitta contro la Svizzera, ecco che gli azzurri hanno ceduto il passo anche alla Scozia, che già ci aveva battuto nella fase di gruppo. Torniamo a casa forti dell’ennesimo piazzamento tra le migliori 4 della manifestazione, ma con tanto amaro in bocca non tanto per la finale 3° e 4° posto quanto per la semifinale stamattina. Scozia b. ITALIA 9-3! Azzurri quarti. 20:10 Non si accontentano gli scozzesi e ne mettono tre! Finisce qui la contesa! Bronzo Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

