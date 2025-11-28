LIVE Italia-Scozia 2-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | accorciamo le distanze al 5° end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Iniziato il 6° end. 19:18 Breve pausa per trattare il ghiaccio. ITALIA-Scozia 2-3! Serviva un tiro preciso, lo ha tirato fuori Retornaz che ha tolto la stone posizionata da Mouat e si è messo nei pressi della casa con l’ultima stone a disposizione. Un punto per noi! Mouat Super ancora! Porta il secondo punto alla Scozia bocciando e restando in zona casa! Adesso dobbiamo inventarci noi la contro mossa nell’ultimo tiro dell’end! 19:13 Bel colpo di Retornaz! Lo fa e lascia la nostra stone a punto. Tiro fondamentale, l’ultimo, per la Scozia adesso. Abbiamo gli ultimi due tiri, la Scozia uno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: accorciamo le distanze al 5° end

