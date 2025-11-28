LIVE Italia-Scozia 1-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | azzurri sotto di due lunghezze
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:59 ITALIA-Scozia 1-3! Non si avvicina abbastanza la stone italiana. E allora, ultimo tiro italiano! Serve una magia. La Scozia avrebbe tre punti in questo momento. 18:55 Penultimo tiro azzurro che è disastroso purtroppo. Ambizioso il tentativo di Joel Retornaz di doppio contatto con le stone nemiche. Risultato però non eccezionale! 18:53 Sfortunato Mosaner, che voleva coprirsi sulla destra ma Mouat ha la traiettoria abbastanza libera per bocciare e portarsi nei pressi del centro. 18:50 Arman però ‘ruba’ la posizione al centro della casa, e abbiamo l’ultimo tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Italia v Scozia all'Olimpico Distinti e Tribuna Monte Mario a un prezzo speciale - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida che vale la medaglia di bronzo agli ... Si legge su oasport.it
LIVE Italia-Scozia 5-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri chiudono con una sconfitta onorevole il round robin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it
Diretta/ Italia Scozia U19 (risultato finale 1-0): vittoria per gli azzurrini con Merola! (13 ottobre 2025) - Kevin Zeroli ci aveva portato in vantaggio al 25’ minuto, poi nulla fino al 70’ quando Simone Pafundi aveva raddoppiato; subito dopo la nazionale scozzese aveva riaperto il match grazie al gol di ... Lo riporta ilsussidiario.net