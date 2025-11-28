CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:59 ITALIA-Scozia 1-3! Non si avvicina abbastanza la stone italiana. E allora, ultimo tiro italiano! Serve una magia. La Scozia avrebbe tre punti in questo momento. 18:55 Penultimo tiro azzurro che è disastroso purtroppo. Ambizioso il tentativo di Joel Retornaz di doppio contatto con le stone nemiche. Risultato però non eccezionale! 18:53 Sfortunato Mosaner, che voleva coprirsi sulla destra ma Mouat ha la traiettoria abbastanza libera per bocciare e portarsi nei pressi del centro. 18:50 Arman però ‘ruba’ la posizione al centro della casa, e abbiamo l’ultimo tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sotto di due lunghezze