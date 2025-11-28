LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | via alla FP1 di Lusail!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Verstappen si porta subito davanti a tutti in 1:25.047 a precedere di 1.134 Bearman e di 1.476 Hulkenberg. Tutti in pista con le gomme dure. 14.32 In campo con le mescole dure anche le due Ferrari di Leclerc e di Hamilton e l’altra Mercedes di Antonelli. 14.31 Subito in campo Verstappen e Russell con gomme hard. 14.30 VIA ALLA FP1! 14.28 Vedremo anche cosa riuscirà a fare la Mercedes, con Kimi Antonelli in grande ascesa. 14.26 Ferrari che, sulla carta, dovrebbe essere in difficoltà su un layout con queste caratteristiche. Le curve d’appoggio non dovrebbe adattarsi così tanto alla SF-25, ma è da capire se il lavoro di messa a punto aiuterà la Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: via alla FP1 di Lusail!

