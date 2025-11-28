LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | uno-due McLaren nella FP1 6° Verstappen Ferrari poco brillante qualifiche Sprint dalle 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Appuntamento alle 18.30 italiane per le qualifiche Sprint. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.38 Si prospetta quindi una Sprint Qualifying con la McLaren che è la chiara favorita, vedremo se poi gli equilibri in pista cambieranno. 15.37 Ferrari e Mercedes non brillanti. Le due Rosse hanno terminato in ottava e dodicesima posizione, con Charles Leclerc a 0.744 e Lewis Hamilton a 0.870. Grandi difficoltà da parte delle due SF-25 nella percorrenza dei curvoni veloci, ricordando una situazione che già si era verificata in passato. Il riferimento, ad esempio, è a Silverstone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: uno-due McLaren nella FP1, 6° Verstappen. Ferrari poco brillante, qualifiche Sprint dalle 18.30

Scopri altri approfondimenti

F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Qatar Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 Vai su X

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 30 novembre alle ore 17 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Qatar. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha per la diretta del primo turno di Prove Libere del Gran Premio del Qatar. Riporta msn.com

F1 Qatar, prove libere e qualifiche sprint in diretta: Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton - La diretta del GP Qatar della Formula 1 2025 a Losail, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... Si legge su fanpage.it

GP Qatar 2025, FP1: Piastri rimette il naso davanti. Norris 2°, Verstappen si lamenta – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Qatar F1, LIVE dalle 14. Riporta formulapassion.it