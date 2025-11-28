LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | si infiamma la lotta per il Mondiale tra Verstappen e le McLaren
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il day-1 di Lusail in tv e in streaming – La presentazione del GP del Qatar – Numeri e statistiche GP del Qatar Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail si prospetta un day-1 particolarmente intenso, per la presenza nello schedule del fine-settimana della Sprint Race. I team e i piloti, non avranno tanto tempo per trovare la quadra con l’assetto. Quest’oggi le scuderie avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, che sarà l’unica nell’intero week end. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 30 novembre alle ore 17 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Qatar. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook
Tornei #giovani /3 #Nazionale Ottavi #fifau17wc in #Qatar Domani alle 13:30, in diretta su #RaiSport, #Italia- #Uzbekistan 3 i #serieb2025: il centrocampista Baralla e la punta Campaniello ( #Empoli), il difensore Marini ( #Cesena) Ultime notizie e convocati fig Vai su X
LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: si infiamma la lotta per il Mondiale tra Verstappen e le McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il day- Riporta oasport.it
F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming - Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Da oasport.it
F1 2025 | Gp Qatar: gli orari della F1 oggi in TV su Sky, TV8 e NOW - Il Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1: gli orari di oggi in TV su Sky Sport F1 e TV8 e in streaming su NOW. Lo riporta circusf1.com