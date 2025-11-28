LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | si infiamma la lotta per il Mondiale tra Verstappen e le McLaren

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il day-1 di Lusail in tv e in streaming – La presentazione del GP del Qatar – Numeri e statistiche GP del Qatar Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail si prospetta un day-1 particolarmente intenso, per la presenza nello schedule del fine-settimana della Sprint Race. I team e i piloti, non avranno tanto tempo per trovare la quadra con l’assetto. Quest’oggi le scuderie avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, che sarà l’unica nell’intero week end. 🔗 Leggi su Oasport.it

